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Özalp'ta sokakta bulunan cüzdan sahibine teslim edildi

Van'ın Özalp ilçesinde sokakta bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.

11.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:22
Özalp'ta sokakta bulunan cüzdan sahibine teslim edildi
Van 'ın Özalp ilçesinde sokakta bulunan cüzdan, zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.
İlçenin İstasyon Mahallesi'nde Seyfettin Cansever isimli vatandaş, içinde kimlik kartı ve 490 lira para olan cüzdan buldu.
Zabıta ekiplerine teslim edilen cüzdan, sahibi Muaz Özen'e ulaştırıldı.
Zabıta Müdürü Cemal Kaymaz, "Vatandaşımıza kayıp cüzdanını ulaştırdığımız mutluyuz. Ayrıca cüzdanı bulan duyarlı vatandaşımızı da bu anlamlı davranışından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Zabıta, Özalp, Van, Güncel

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