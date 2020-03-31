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Özalp'ta trafik kazası; 2 yaralı

Van'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

31.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:30
Özalp'ta trafik kazası; 2 yaralı
Van 'ın Özalp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 5.30 sularında Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kaygan zeminden dolayı bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerinin de yardımı ile 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Özalp, Van, 3. Sayfa
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