Haberler » Güncel » Özalp'tan Elazığ'a ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Haber

Özalp'tan Elazığ'a ve Malatya'daki depremzedelere yardım

Van'ın Özalp ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

07.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:02Özalp'tan Elazığ'a ve Malatya'daki depremzedelere yardım
Van'ın ilçesinde ve 'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem mağdurlarına destek olmak amacıyla Kaymakamlık, belediye, Özalp Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Diyanet Vakfı, İlçe Müftülüğü, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda malzemelerinden oluşan 250 koli, kışlık giysi, bebek bezi, 500 battaniye ve 450 adet ısıtıcı toplandı.
Yardım malzemelerinin yüklendiği tır, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.
Belediye önündeki programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Malatya, Deprem, Elazığ, Özalp, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:50:08