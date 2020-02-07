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Özalp'tan Elazığ'a ve Malatya'daki depremzedelere yardım

Van'ın Özalp ilçesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.

07.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:18
Van'ın ilçesinde ve 'daki depremzedeler için toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deprem mağdurlarına destek olmak amacıyla Kaymakamlık, belediye, Özalp Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Diyanet Vakfı, İlçe Müftülüğü, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda malzemelerinden oluşan 250 koli, kışlık giysi, bebek bezi, 500 battaniye ve 450 adet ısıtıcı toplandı.
Yardım malzemelerinin yüklendiği tır, dualarla deprem bölgesine uğurlandı.
Belediye önündeki programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Özalp'tan Elazığ'a ve Malatya'daki depremzedelere yardım

Malatya, Deprem, Elazığ, Özalp, Güncel

Kaynak: AA


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