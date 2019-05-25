Özalp'te 900 ağaç dikildi

Özalp
Belediyesi tarafından ilçe merkezine 900 ağaç dikildi.
Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve işlek caddelerdeki kaldırım, kavşak ve orta refüjlere 900 ağaç dikimi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Yakup Almaç
, yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan yerlerde ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Yeşil alan ve seracılık çalışmalarının da devam ettiğini belirten Almaç, şöyle konuştu:
"İlçe merkezimizdeki çilek tarlamızı tekrar faal hale getirdik. İki seramız bulunuyor. Seralarımızda tohum ekme çalışmamız başladı. Köyler bazında da ağaçlandırma çalışmamız olacak. Köylerde daha aciliyet arz eden programları esas almalıyız. Ancak ulaşım, yol, çöp ve temizlikten kaynaklı yaptığımız planlamalara göre hareket etmek durumundayız. Şuanda köylerde aciliyet arz eden özellikle kaba çöplerin toplanmasıdır."
Almaç, ilçe merkezine 400 ağaç daha dikerek bu sayıyı bin 300'e ulaştıracaklarını ifade etti.
Yakup Almaç
, Özalp
, Güncel
Kaynak: AA