Özalp'te bin 300 ağaç dikildi

Özalp
Belediyesi tarafından ilçe merkezine bin 300 ağaç dikildi.
Belediye ekipleri, ilçe merkezi ve işlek caddelerdeki kaldırım, kavşak ve orta refüjlere bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Yakup Öğrenci, yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan yerlerde ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Yeşil alan ve seracılık çalışmalarının da devam ettiğini belirten Öğrenci, şöyle konuştu:
"İlçe merkezimizdeki çilek tarlamızı tekrar faal hale getirdik. İki seramız bulunuyor. Seralarımızda tohum ekme çalışmamız başladı. Köyler bazında da ağaçlandırma çalışmamız olacak. Köylerde daha aciliyet arz eden programları esas almalıyız. Ancak ulaşım, yol, çöp ve temizlikten kaynaklı yaptığımız planlamalara göre hareket etmek durumundayız. Şuanda köylerde aciliyet arz eden özellikle kaba çöplerin toplanmasıdır."
Özalp
, Güncel
Kaynak: AA