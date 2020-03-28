Özalp'te dezenfekte ve yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor

Van 'ın Özalp Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor.

İlçe merkezini ve halkın yoğun kullandığı noktaları deterjanlı suyla yıkayan ekipler, yıkadıkları yerlerde dezenfeksiyon yaptı.

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'in talimatlarıyla oluşturulan özel ekip, cadde ve sokakları, camileri, kamu kurumları, toplu taşıma araçları ve iş yerleri gibi yoğun kullanılan alanlar ile kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmaları yürüttü.

İlçe halkı, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, korona virüs salgınına karşı örnek bir mücadele ortaya koyan Kaymakam Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA