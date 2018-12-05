Özalp'te Hastane ve Yurt Yemekhaneleri Denetlendi

Özalp
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki hastane ve öğrenci yurtlarının yemekhane ve kantinlerini denetledi.
Ekipler, pansiyon, öğrenci yurtları ve hastanenin yemekhane ve kantinlerinde temizliğini, resmi evrakları, personelin hijyenikliğini, gıdaların saklanma, pişirilme ve sunum koşullarını kontrol etti.
Mevzuata aykırı durum ve ürünleri rapor eden ekipler, şartların yerine getirilmesi için işletmelere 15 gün süre tanıdı.
Zabıta ekipleri ayrıca kaldırımlarda tezgah açan işportacılara uyarıda bulunarak, uyarılara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.
Zabıta Müdürlüğü,Zabıta,Özalp
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:31