Özalp'te Mevlid Kandili

Özalp
ilçesinde Aile Destek Merkezince (ADEM) Mevlid Kandili
dolayısıyla program düzenlendi. Kaymakamlık
tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan Aile Destek Merkezi (ADEM), Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenledi.
ADEM'de düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Ardından katılımcılara şeker ve gül suyu dağıtıldı, dualar okundu.
ADEM Koordinatörü Leyla Dinç, yaptığı açıklamada, kursiyerler ile vatandaşları anlamlı bir günde bir araya getirdiklerini belirterek, "Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimiz Ferhat Vardar'a böyle anlamlı bir günde bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Allah vesile olan herkesin hayrını kabul etsin." dedi.
Kaymakamlık,Özalp,Mevlid Kandili