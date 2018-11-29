Özalp'te Öğretmenler İçin Kurs Verildi

Özalp
'te okul öncesi öğretmenlerine yönelik "okul öncesi eğitici eğitimi" kursu verildi.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kursta kanunlar, yönetmelikler, okul öncesi tanıtımı, okul öncesi eğitim, okul öncesinin gerekliliği ve çocuk psikoloji konularında bilgiler aktarıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ersin Kırmızıtaş, yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir kurs düzenlediklerini söyledi.
Kursun daha önce Ankara
'da düzenlendiğini anımsatan Kırmızıtaş, şöyle konuştu:
"Bu kursumuzun genel amacı öğretmenlerimizin, kanunlar, yönetmelikler, okul öncesi tanıtımı, okul öncesi eğitim, okul öncesinin gerekliliği ve çocuk psikoloji gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca kursu başarıyla tamamlayan öğretmenler, özel eğitim merkezlerinde eğitim verme imkanına ve sertifikasına sahip olacak. İlçe genelinde eğitim veren öğretmenlerimiz kursumuza büyük ilgi gösterdi."
Özalp
29 Kasım 2018 Perşembe 21:37