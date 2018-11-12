Özalp'te Özel Eğitim Gören Öğrenciler Van'da Gezdirildi

Özalp
ilçesinde ilk ve orta kademelerinde okuyan özel eğitim öğrencileri, Van
'daki 15 Temmuz Şehitleri Parkı ve Van AVM'yi gezdi, sinemaya girdi.
Özalp Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğünce, Atatürk
İlk ve Ortaokulu özel eğitim sınıflarında eğitim gören 22 öğrenciye yönelik gezi programı düzenlendi.
Program kapsamında Van'daki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı gezen öğrenciler, daha sonra Van AVM'de yemek yedi, sinema filmi izledi.
Özel eğitim gören öğrenciler için bu etkinliğin düzenlendiğini belirten Özalp Atatürk Ortaokulu Müdürü Metin Keskin
, "Engelli öğrencilerimizin eğitim aldığı okulumuzda böyle bir etkinlik düzenlemeyi planladık. Ayrıca çevre mahallelerden de özel eğitim gören öğrencilerimiz de bu geziye dahil oldu. Bu etkinlik sayesinde farklı bir gün geçirdiler. Bu güzel günü onlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldu. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Van,Özalp
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:45