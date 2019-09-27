Haberler » Güncel » Haber

Özalp'te sağlık semineri

Özalp ilçesinde, kadınlara "sağlıklı yaşam ve hijyen" konulu seminer verildi.

27.09.2019 17:38Özalp'te sağlık semineri
Özalp ilçesinde, kadınlara "sağlıklı yaşam ve hijyen" konulu seminer verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Destek ve Eğitim Merkezinde verilen seminerde bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları, hijyen kuralları ve günlük yaşamda karşılaşılan hastalıklarla ilgili bilgiler aktarıldı.
Merkez Koordinatörü Leyla Dinç, eğitim seminerlerinin kadınlara sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi.
Bu tür eğitimlerin aralıklarla yapılacağını kaydeden Dinç, ilçedeki tüm ailelere ulaşmak istediklerini ifade etti.

Özalp, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:57 Ceren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı (3)
19:56 Ceren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı (3)
19:56 Zonguldak'ta fındık hırsızlığı iddiası
19:56 Sağlık bakanı fahrettin koca silivri'de incelemelerde bulundu
19:55 Çorum'da iş yerinde tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı
19:54 "Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz"
19:54 AVM minikleri 'Yumurtam Sıcak' tiyatro oyunu ile karşılıyor