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Özalp'te yıl sonu sergisi

Özalp Kaymakamlığı Aile Destek Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.

11.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:02Özalp'te yıl sonu sergisi
Kaymakamlığı Aile Destek Merkezince yıl sonu sergisi açıldı.
Mahallesi'ndeki merkezde açılan sergide kadın kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.
Kaymakam Abdulkadir Çelik, açılışını gerçekleştirdiği sergideki ürünleri inceledi.
Aile Destek Merkezi Müdürü ve Koordinatörü Leyle Dinç, yaptığı konuşmada, bir yılda 15 ayrı kurs açtıklarını söyledi.
Her yıl 20'ye yakın kurs açtıklarını belirten Dinç, "Sene sonunda kursiyerlerin yapmış olduğu el işi ürünler sergileniyor. Evde sıkılan genç kızlarımız burayı sosyal bir etkinlik olarak görüyor. Buraya gelen kızlara sosyal ve kişisel becerilerinin yanında eğitim hizmeti vererek topluma kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.
Ardından kursiyerler, yaptıkları bir tabloyu Kaymakam Çelik'e hediye etti.

Abdulkadir Çelik, Mahmudiye, Özalp, Güncel

Kaynak: AA

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