Ozan Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani'nin kanser olduğunu açıkladı

Halk ozanı Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani'nin, kanser hastalığı ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

İNTERNET'TEN PAYLAŞTIĞI VİDEOYLA YARDIM İSTEDİ

Aşık Ali Nurşani kendisi gibi kansere yakalanan oğlu Engin Nurşani için sevenlerinden yardım istedi. Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani, internette paylaştığı bir video ile yardım çağrısında bulundu.

"NEYİM VARSA VERDİM"

Sosyal medya üzerenden sevenlerine seslenen Nurşani "Değerli canlarım. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum, maalesef gırtlak kanserine yakalandı. Sizin, herkesin beni tüm sevenlerin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Fakat gün geldi, sizlerin kapısına çattım. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Bir baba olarak bunu diliyorum. Başka bir diyeceğim yok. Sizleri çok seviyorum. Var olun hepiniz" dedi.

"YANINDA OLACAĞIZ"

Ali Nurşani'nin yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent anında cevap verdi. Levent, "Ozan Ali Nurşani'nin gırtlak kanseri olan oğlu Engin Nurşani'nin yanında olacağız" notunu paylaştı.

Genç türkücü Engin Nurşani, 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.