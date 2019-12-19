Ozan Baran, sosyetik ikoncan olan eşi Süreyya Yalçın'a helikopter hediye etti

Pahalı taşlara olan ilgisiyle tanınan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, yeni yaşını sevenleriyle kutladı. Amerika'da 86 TIR'lık bir filoya sahip olan Ozan Baran, eşinin doğum günü için düğünü andıran bir parti düzenleyerek aldığı hediyeyle de ağızları açık bıraktı.

8 MİLYON DOLARLIK HEDİYE

Zincirlikuyu'daki lüks bir otelde eşi için parti düzenleyen Ozan Baran, Brezilya'dan 10 kişilik bir dans grubu getirtti. Üzerinde helikopter olan bir pasta yaptıran Ozan Baran eşine yaklaşık 8 milyon dolar değerinde olan Agustawestland marka helikopter aldı.

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Düğünü andıran partiye Hamdi Alkan, Nazan Şoray, Emel Yıldırım, Ferman Toprak, Aslı Hünel, Ali-Ayşegül Ünal ve Ferman Toprak'ın olduğu 100 kişi katıldı.

EŞİNE TIR HEDİYE ETMİŞTİ

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş adamı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, geçtiğimiz Eylül ayında 2 yıllık eşi Ozan Baran'ın doğum günü için Miami'deki yeni malikanelerinde sürpriz bir parti düzenlemişti. Eşi için hiçbir masraftan kaçınmayan Yalçın, Baran'a özel yapım TIR hediye ederken, bir davetli de iki aslan yavrusu getirtmişti.