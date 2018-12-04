04 Aralık 2018, 14:34
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Ozan Bulkaz: "Takımı Ligde Tutmak En Büyük Amacımız"

Ozan Bulkaz: "Takımı Ligde Tutmak En Büyük Amacımız"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'un başantrenörü Ozan Bulkaz, bu sezon en önemli hedeflerinin takımı ligde tutmak olduğunu bildirdi.

2016-2017 sezonundan bu yana takımda başantrenörlük görevini üstlenen  Selçuk Ernak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından bu göreve  getirilen Ozan Bulkaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'nın her zaman  sporla öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.
Bulkaz, Sakarya'nın iki sezondur basketbolla anıldığını belirterek,  "Ondan önce bir alt ligde şampiyon olması bizlerin hoşuna gidiyordu. Özellikle  Sakarya seyircisi, her zaman hem örnek hem de spora olan ilgisiyle bizleri  dışarıdan cezbetmişti. Allah nasip etti, bizler de artık Sakarya için hizmet  edeceğiz, çalışmalara başladık." diye konuştu.
Ozan Bulkaz, 15 gündür antrenman yapmayan bir takımla beraber olduğuna  işaret ederek şöyle devam etti:
"Onlarla sohbet ettik, antrenmana çıktık, enerjilerini,  motivasyonlarını yükselttik. Çarşamba günü çok önemli bir İstanbul Büyükşehir  Belediyespor maçı var, ona hazırlanmamız gerektiğini söyledik. Eksiklerimiz,  ayrılanlar var ama hiçbiri bahane değil, bizi düşürmüyor. Mevcut kadroyla  çarşamba günü kazanmak için bütün enerjimizle çalışıyoruz."
Sahalarındaki her maçı kazanmak istediklerini vurgulayan Bulkaz,  "Tabii ki lig çok güçlü. 3 Avrupa Ligi takımı, çok problemi olmayan, geniş  kadrolu takımlar var. Öncelikle kendimizi tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp rahat  hissettiğimizde yukarıları zorlamaya çalışacağız. Evimizdeki maçların hepsini  kazanmak hedef." ifadelerini kullandı.
Bulkaz, takımın agresif savunma yapıp baskılı oynayarak kazandığı  topla potaya çabuk gitmesi gerektiğini anlatarak, "Yani hızlı hücum oynamalıyız.  Tabii ki şu anda güçlü büyük bir beşimiz yok, onun için daha çok pick and roll  oyun üzerinden sayı bulmaya çalışacağız." diye konuştu.
"Her zaman zoru sevmişimdir"
Sakarya taraftarına güvendiğini dile getiren Bulkaz, seyirci  karşısında, bu zor günlerde sahalarında bütün takımları yenmek için  oynayacaklarını kaydetti.
Bulkaz, insanlara inandığı için Sakarya'ya geldiğini anlatarak  konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Beni aradıklarında küçülmeyi hedefleyen, iyi niyetli bir yönetim  portföyü çizildi. Ben de onlara inandım, ekonomik problem herkesin olabilir. İyi  niyet ve planlamayla takımda yüksek maliyetli oyunculardan ve harcamalardan  çıkarak düzenli şekilde çalışmayı vadettiler. Sakarya büyük bir şehir. Her zaman  zoru sevmişimdir, çalıştığım yerlerde çok rahat çalışmadım. Küçük bütçeli  takımlarla çalıştım. İnandığım insanlara hizmet etmek için geldim. Bu sene takımı  ligde tutmak en büyük amacımız. Orta vadede de büyük vadede de gerçekçi olmak  gerekirse bu şartlarda ayakta kalıp inşallah takımımızı ligde tutmamız bizim için  en büyük hedef."
Altyapıdan oyunculara süre vereceklerini belirten Bulkaz, "Şu anda tek  düşüncemiz, takımı en iyi şekilde toparlayıp hazırlamak. Çok kolay değil, çok  problemimiz var ama eğer rahatlar, önümüzü görür, takımla daha uzun yıllar  çalışırsak altyapıyla ilgili düzenlemeler yaparak zaten tek amacımız, Sakaryalı  çocukların bu takımda yer bulmasını sağlamak, altyapıdan oyuncuları yukarıya  çıkarmak. Bu konuda elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10 puanla 12. sırada yer alan  yeşil-siyahlı ekip, Ozan Bulkaz yönetimindeki ilk maçında yarın İstanbul  Büyükşehir Belediyespor ile evinde karşılaşacak.
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