Ozan Doğulu'nun 2 klibi aynı gün art arda yayında

Son zamanların popüler isimi ve en beğenilen kadın sanatçılarından Simge' nin seslendirdiği "Ne Zamandır" parçası ile müzik otoriteleri tarafından bu yaz kulüplerin favorisi olmaya aday olan Aydın Kurtoğlu'nun "Deli Fişek" şarkısı (bugün) 17 Haziran Pazartesi birer saat arayla yayınlandı. Kliplerin yönetmenliğini Ozan Doğulu'nun hemen hemen her klibini çeken usta isim Murad Küçük yaptı.

Simge'nin seslendirdiği "Ne Zamandır" şarkısının sözü ve müziği son yıllarda Türk müzik sektöründe pek çok hite imza atan Ersay Üner'e, düzenlemesi ise Ozan Doğulu ya ait. Aydın Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Deli Fişek" şarkısının sözü usta müzisyen Hakkı Yalçın'a bestesi ise birçok hit şarkının bestecisi Ceyhun Çelikten'e ait.

Ozan Doğulu'nun "13 tesadüfü"

13 Ocak doğumlu ve uğurlu rakamı 13 olan Ozan Doğulu'nun 130 bpm serisi albümleri 13 şarkıdan oluşuyor.

Ön siparişe açılır açılmaz müzik listelerinde zirveye yerleşen albümün diğer tüm şarkıları bugün tüm mecralarda yayınlandı.