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Ozan Güven'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya sorusuna ilginç tepki: Siz sordunuz, siz cevaplayın

Nişantaşı'ndaki bir hastaneden çıkarken görüntülenen oyuncu Ozan Güven, muhabirlerin yakın dostu Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamasıyla aralarının açıldığı yönündeki haberlere "Siz soruyorsunuz, o zaman siz cevap verin" diyerek çıkıştı.

15.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:27

Ozan Doğulu'nun yakın dostu Cem Yılmaz ile Fi dizisinde başrol oynadığı Serenay Sarıkaya aşk yaşamaya başladı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Güven ise arkadaşlarının aşk yaşamaya başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu.

"SİZ SORUYORSUNUZ, SİZ CEVAPLAYIN"

Hürriyet'te yer alan habere göre: Ayağındaki bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye gelen Ozan Güven, kendisini bekleyen basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Oyuncu, yakın dostu Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya'nın sevgili olduktan sonra aralarının açıldığına dair sorulara "Siz soruyorsunuz, o zaman siz cevap verin" cevabını verdi.

CEM, OZAN VE SERENAY'IN DİZİSİNE KONUK OLMUŞTU

Ozan Güven ile Cem Yılmaz, sanat dünyasının ayrılmaz ikilisi olarak tanınıyor. İki oyuncu neredeyse her projede birlikte rol alıyor. Şimdilerde Babil dizisinde başrol oynayan Ozan Güven, Cem Yılmaz'ın aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya ile Fİ ve Çİ dizisinde iki aşık çifti oynamıştı. Hatta Cem Yılmaz dizinin bir bölümüne konuk oyuncu olarak katılmıştı.

CEM, MÜSLÜM GÜRSES ŞARKISIYLA GÖNDERME YAPTI

Defne Samyeli'den ayrılıp Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cem Yılmaz, bir link paylaştı. Yılmaz'ın paylaştığı linke tıklayanlar Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını söyleyen bir sokak sanatçısının Instagram paylaşıma gitti. Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz'ın bu paylaşımla hakkındaki eleştirilere gönderme yaptığını söyledi.

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Ozan Güven'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya sorusuna ilginç tepki: Siz sordunuz, siz cevaplayın

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