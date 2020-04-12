Ozan Güven’den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem’den

Oyuncu Ozan Güven, köpeğini gezdirmek üzere evinin önüne çıktığında gazetecileri görünce sinirlendi. Güven, kendisine "Cem Yılmaz'ın bahçesinde yangın çıktı" diyen muhabire "Bana ne lan Cem'den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın" yanıtını verdi.

"SAÇMALAMAYIN ARTIK YETER"

Sözcü'de yer alan habere göre, köpeğini gezdirmek üzere evinin önüne çıkan Güven gördüğü muhabirlere tepki verdi. Koşarak evine kaçan Ozan Güven, köpeğini yardımcısına teslim etti. Basın mensuplarına, "Saçmalamayın artık yeter ya" diyerek sitem etti.

"BANA NE LAN CEM'DEN"

Bir televizyon muhabiri "Geçtiğimiz gün komşunuz Cem Yılmaz'ın bahçesinde yangın çıktı" deyince öfkelenen Güven, "Bana ne lan Cem'den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın, kapatır mısın kamerayı. Kapat lan kamerayı. Çek köpeği de çekin ne güzel değil mi?" diyerek evine girdi.