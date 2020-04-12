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Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den

Köpeğini gezdirmeye çıkan Ozan Güven, bir muhabirin, "Cem Yılmaz'ın bahçesinde yangın çıktı" sözlerine sinirlendi ve "Bana ne lan Cem'den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın, kapatır mısın kamerayı. Kapat lan kamerayı" dedi.

12.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:38

Oyuncu Ozan Güven, köpeğini gezdirmek üzere evinin önüne çıktığında gazetecileri görünce sinirlendi. Güven, kendisine "Cem Yılmaz'ın bahçesinde yangın çıktı" diyen muhabire "Bana ne lan Cem'den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın" yanıtını verdi.

"SAÇMALAMAYIN ARTIK YETER"

Sözcü'de yer alan habere göre, köpeğini gezdirmek üzere evinin önüne çıkan Güven gördüğü muhabirlere tepki verdi. Koşarak evine kaçan Ozan Güven, köpeğini yardımcısına teslim etti. Basın mensuplarına, "Saçmalamayın artık yeter ya" diyerek sitem etti.

Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den

"BANA NE LAN CEM'DEN"

Bir televizyon muhabiri "Geçtiğimiz gün komşunuz Cem Yılmaz'ın bahçesinde yangın çıktı" deyince öfkelenen Güven, "Bana ne lan Cem'den, kapatın kamerayı, çekmeyin, kapatın, kapatır mısın kamerayı. Kapat lan kamerayı. Çek köpeği de çekin ne güzel değil mi?" diyerek evine girdi.

Ozan Güven’den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem’den
Etiketler: Ozan Güven, Cem Yılmaz, Magazin
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Yorumlar (12)
SAMET:Zaten terbiyesiz adamin teki.agzi bozuk
Cevap Yaz 0 0
MİSO:Ne kadar saçma sorular bunlar:)
Cevap Yaz 1 3
CRAZY:Adama niye kufrediyosunuz biri gelip size sevmediginiz bir insani sorsa ... sanki sutten cikmis akkasiksiniz
Cevap Yaz 1 1
BURAK:Şu dünyadaki en boş ve en faydasız işlerden birisi bu magazin muhabirleri. Pusuda bekleyip ünlüleri yakalayıp saçma soru sormaya çalışmaları falan. Adam gayet haklı. Cemden ona ne . . .
Cevap Yaz 1 10
AVNİ:kaç para yardım yaptın la
Cevap Yaz 0 8
NUCLEUS:BÖYLE O ÇOCUKLARINI ADAM YERİNE KOYUP YÜCELTTEN SİZSİNİZ OZANINDA CEMINDE DOĞURANIS2M
Cevap Yaz 10 14
DÜRÜST BİRİ:Banane bu haberden
Cevap Yaz 0 20
SURKAN:Bana ne o zandan
Cevap Yaz 2 17
HALİL BARTU:Az bile yapmış,adamları bu hale sizler getirdiniz büyütüp şımarttınız şimdi sizi sevse de yeridir
Cevap Yaz 2 12
ÖMER:İçkiliydi bilmemne :)
Cevap Yaz 7 7
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