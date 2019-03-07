Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı komik paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı. 43 yaşındaki oyuncu, bütün bir havucu streç film ile yüzüne sardı.

BEĞENİ REKORU KIRDI

Güven'in "Kendine bakan erkeklerin kolayca uygulayabilecekleri havuç maskesi" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Fotoğrafa bazı takipçiler "Güzelliğini havuç maskesine borçlu", "Bir şeyleri yanlış yapmış olabilirsin", "Kendine bakmaya programlanmıştır belki" şeklinde esprili yorumlar yaptı. Güven'in bu önerisine yakın arkadaşı Cem Yılmaz'dan; "Maskeli depresyon bu" yorumu geldi.

Ozan Güven'in Güzellik Sırrı Sosyal Medyada Olay Oldu">

BORNOZLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Ozan Güven, Fi dizisi setinde çekilmiş bornozlu fotoğrafı, "Bak ne buldum" notuyla Serenay Sarıkaya'yı da etiketleyerek paylaşmıştı. Ozan Güven'in gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni almıştı.