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Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı

Adı son olarak kendisinden 15 yaş küçük olan oyuncu Yüsra Geyik ile anılan Ozan Güven, önceki akşam esmer bir kadınla yakalandı. Muhabirleri görünce sinirlenen Güven, koronavirüsü bahane ederek "Fazla yaklaşmayın" diyerek tepki gösterdi.

25.03.2020 09:01 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:33

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Babil dizisinde rol alan başarılı oyuncu Ozan Güven, önceki akşam sevgilisiyle görüntülendi. Muhabirleri görünce "Koronavirüs var" diyerek tepki gösteren Güven, hızlı adımlarla uzaklaştı.

"FAZLA YAKLAŞMAYIN ARKADAŞLAR"

Son zamanlarda adı birden fazla kadınla anılan Ozan Güven, geçtiğimiz akşam Cihangir'de esmer bir kadınla yakalandı. Uçankuş muhabirlerinin objektiflerine takılan Ozan Güven, dünyayı etkisi altına alan ve 18 bin 900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüsü ileri sürerek "Fazla yaklaşmayın arkadaşlar" diyerek tepki gösterdi. Oyuncu yanındaki esmer kadınla ilgili soruları da yanıtsız bıraktı. Ozan Güven'in gergin halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

ADI YÜSRA GEYİK İLE ANILDI

Ünlü oyuncu Ozan Güven ile Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı "Zeliş" olarak tanınan Yüsra Geyik, geçtiğimiz aylarda yurt dışında el ele görüntülenmişti. Ozan Güven ile birlikte rol aldıkları 'Don Kişot'um Ben' oyunu çıkışında görüntülenen Geyik, aşk haberleri için "Açıklama yapmam. Bu benim haddime değil" diyerek topu Ozan Güven'e atmıştı. Güven ise yeni bir ilişkiye başlayarak aşk söylentilerine cevap vermiş oldu.

Ozan Güven kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı

Kaynak: Diğer

Etiketler : Ozan Güven, Magazin

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Ünlü oyuncu Ozan Güven, kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı

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Yorumlar (1)
ZİYAA:Milletin moralini bozmaktan tutuklansın.
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