01 Mart 2019, 08:32
»»

Ozan Güven, Serenay Sarıkaya ile Sette Çektirdiği Bornozlu Fotoğrafını Paylaştı

Ozan Güven dün sosyal medya hesabından Fi dizisinde rol aldığı Serenay Sarıkaya ile çekilmiş bornozlu fotoğrafını paylaştı.

Başarılı oyuncu Ozan Güven, sosyal medyanın akımına uyup perşembe günü eski fotoğraflarından bir tanesini paylaşarak TBT (Throw Back Thursday) yaptı.

Fi dizisinde, Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Duru karakterine takıntılı şekilde aşık olan Can Manay'ı oynayan Ozan Güven, set günlerden bir fotoğraf paylaştı.

SERENAY'LA BORNOZLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ozan Güven, Fi dizisi setinde çekilmiş bornozlu fotoğrafı, "Bak ne buldum" notuyla Serenay Sarıkaya'yı da etiketleyerek paylaştı. Ozan Güven'in gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

"MÜKEMMEL"

Güven'in paylaşımını gören Sarıkaya, "Yaaa" diyerek kalpli öpücük emojisi koydu. Aynı dizide rol alan Mehmet Günsür ise "Mükemmel" yorumunu yaptı.

Fi, Serenay Sarıkaya, Sarıkaya, Ozan Güven, Yenikadinda Gösterme, Magazin


YORUMLAR (7)
ANKARALI: zevk ve tercih meselesi ama bu kadını güzel bulmuyorum sadece ateşli okadar
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
İBRAHİM KAYA: BUNLAR SANATÇIMI? BEN BÖYLE SANATI DA BÖYLE SANATÇILARI DA KINIYORUM. BÖYLE SANATIDA, BÖYLE SANATÇILARI DA KABULLENEMİYORUM. İNSANLARIN AHLAKLARINI NASIL BOZARIZ DİYE DÖRT KOLDAN SALDIRIYORLAR. TÜRK MİLLETİ UYANIK OL. BAKIN BİZE NELERİ HOŞ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: iyice şaşırttınız ALLAH ıslah etsin ne diyim
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
QWE: çok güzel bir kadın
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
CO HART: şu gargamel de yakışıklı diye ekranlara cıkıyor ya ne diyeyım
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz