Ozan Güven Yeni Projesini Açıkladı

Arif V 216 filminin sonrasında Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i ile 2019'un Ocak ayında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Ozan Güven, yeni projesini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

14 YIL ARADAN SONRA YİNE TİYATRO SAHNESİNDE

14 yıl aradan sonra Baba Sahne'nin yeni prodüksiyonu 'Don Kişot'um Ben'adlı oyunla yeniden tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ozan Güven Instagram hesabından şu açıklamayı yazdı: "Dayanamadım paylaştım. Taze çıktı afiş... Biz 1 Aralıkta başlıyoruz, bekleriz...Yaşasın Sanat!"

Don Kişot'um Ben Oyununun Afişi

OZAN GÜVEN BAŞROLÜ GÜNAY KARACAOĞLU İLE PAYLAŞIYOR

Don Kişot'um Ben diyen Ozan Güven, başrolde birlikte rol aldığıGünay Karacaoğlu'nu, nam-ı diğer Sancho Panza'yı da yanına alarak yollara düşüyor.

Ozan Güven - Günay Karacaoğlu

OYUNU ÖDÜLLÜ YÖNETMEN EMRAH EREN YÖNETECEK

Cervantes'in ölümsüz eseri Don Kişot, Mihail Bulgakov'un, dönemi yakalayan uyarlaması, ödüllü yönetmen Emrah Eren'in yorumuyla ve Ozan Güven gibi başarılı oyuncularlabir defa daha seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Emrah Eren