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Ozan'ın formasını giydiği Schalke'den asker selamı açıklaması

Schalke Kulübü, Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı veren Ozan Kabak ile ilgili, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sembolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" açıklamasını yaptı.

15.10.2019 22:58

Schalke 04, A Milli Takımımızın Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize yolladığı selamın Avrupa'da tepki görmesinin ardından Ozan Kabak ile ilgili bir açıklama yaptı.

Schalke'nin Kicker'e yaptığı açıklamasında, Arnavutluk ve Fransa maçı sonrasında Asker Selamı yapan Ozan Kabak ile konuşulacağı ve bunu yapmaması isteneceği belirtilirken, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sembolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

ARNAVUTLUK VE FRANSA MAÇLARINDA OYNAMAMIŞTI

Sakatlıktan yeni dönen Ozan Kabak, Arnavutluk ve Fransa maçlarında yedek kulübesinde yer almıştı.

(Sporx)

Ozan'ın formasını giydiği Schalke'den asker selamı açıklaması

Schalke 04, Ozan Kabak, Schalke, Spor

YORUMLAR(1)
TÜRKİYEM:Gel geri gs ye bedelsiz. almanların eurolarını çatır çatır ye burada:)
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