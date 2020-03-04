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Ozan Kabak, 9 ile 12 hafta forma giyemeyecek

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Köln maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası forma giyemeyeceğini açıkladı.

04.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:20Ozan Kabak, 9 ile 12 hafta forma giyemeyecek
Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Köln maçında sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası forma giyemeyeceğini açıkladı.
Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'tan kötü geldi. Alman ekibinden yapılan açıklamada, ligde oynanan Köln müsabakasında sakatlanan Ozan'ın yapılan kontroller sonrasında 9-12 hafta arası forma giyemeyeceği duyuruldu.
Bu sezon 21 resmi maçta görev alan 19 yaşındaki futbolcu rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başarmıştı.
Daha önce milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Merih Demiral ve Cenk Tosun'un sakatlığından dolayı uzun süre oynayamayacağı açıklanmıştı.
(İHA)

Ozan Kabak, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 18:59:41