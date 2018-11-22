İngiliz Devi Manchester City, Galatasaraylı Ozan'ı Takibe Aldı

Galatasaray'da bu sezon savunma hattında forma giymeye başlayan genç stoper Ozan Kabak, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından takip ediliyor. İtalya basınına yansıyan haberlerde, İngiliz devi Manchester City'nin Ozan'ı izletmeye başladığı iddia edildi.

Avrupa'daki birçok dev kulübün scoutunun 18 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği, Inter için en ciddi rakibin Manchester City olduğu aktarıldı. Potansiyel ve gelecek olarak 17 milyon euro değer biçilen Ozan için City'nin ayrı bir planı daha olduğu kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ OLABİLİR

İddiaya göre Ozan'ın 7 milyon euroluk bir serbest kalma maddesine transfer olma durumu olduğu vurgulandı. Bu nedenle de İngiliz ekibinin hemen devreye girip, Enes Ünal'dan sonra ikinci bir Türk oyuncusunu transfer etmeyi istediği öne sürüldü.

Ozan Kabak'ı ayrıca Inter, Sevilla, Roma ve B. Dortmund scoutları da izliyor.