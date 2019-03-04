04 Mart 2019, 13:26
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Hannover Maçında 2 Gol Atan Ozan Kabak, Alman Basının Gündeminde

Almanya Liginde Hannover ile oynanan maçta 2 gol atan Stuttgartlı Ozan Kabak, haftanın kadrosuna girdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga), Stuttgart'ın sahasında Hannover 96'yı 5-1 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Ozan Kabak'ın performansı, Alman basınında geniş yer aldı.

Sky Sport'un internet sitesinde "Kabak Hannover 96'ya karşı Bundesliga'da tarih yazdı." başlığıyla verilen haberde, Ozan'ın Bundesliga'da attığı iki golle tarih kitaplarında yerini aldığı belirtildi.

Haberde, Ozan'ın Bundesliga'da bir maçta iki gol atan en genç Türk futbolcu unvanını Hakan Çalhanoğlu'nun elinden aldığı, aynı zamanda Neven Subotic'in, bir maçta iki kafa golü atan en genç futbolcu unvanı ele geçirdiği ifade edildi.

İKİ GOL ATAN EN GENÇ SAVUNMA OYUNCUSU OLDU

Kicker dergisinin haberinde de 2 kafa golü atan Ozan Kabak'ın takımın galibiyetine önemli katkı sağladığı vurgulanarak, "Ozan Kabak Bundesliga tarihinde 18 yaş ve 343 gün ile bir maçta iki gol atan en genç savunma oyuncusu oldu." denildi.

Ozan'ın bu unvanı 1992-1993 sezonunda Karlsruhe'nin Bochum ile 2-2 berabere kaldığı maçta 19 yaş ve 89 günlükken iki gol atan Jens Nowotny'den aldığı belirtilen haberde, Türk futbolcunun Stuttgart Kulübünün yöneticisi Thomas Hitzelsperger tarafından da övüldüğü kaydedildi.

"NE KADAR OLGUN OLDUĞUNA ŞAŞIRDIM"

Hitzelsperger, Ozan'ın yaşına göre çok ağırbaşlı olduğunu aktararak, "Onun ne kadar olgun olduğuna şaşırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Stuttgarter Nachrichten gazetesinin "Ozan Kabak, Weinzierl ekibinin başarısına öncülük etti." başlığıyla duyurduğu haberde, 18 yaşındaki futbolcunun "maçın oyuncusu" sıfatını hak ettiği belirtildi.

HAFTANIN KADROSUNA GİRDİ

Genç oyuncunun maçta iki kafa golünü attığına işaret edilerek, güçlü bir performans sergilediği ve iyi pozisyon aldığı kaydedildi.

Öte yandan Bundesliga'nın resmi sayfası Ozan Kabak'ı "haftanın kadrosuna" aldı.

Ozan Kabak devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservis ücretiyle Stuttgart'ta transfer edilmişti.

Ozan Kabak, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (16)
JÜL SEZAR: hep derım gs de cagne ellerınde patladı. bjk de kagava. yasasın adalet.
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MİLLİ TAKIMA KOŞ: karıya, kıza, kumara dikkat ey yiğenim efendi ol yürü de politikacı Arda görsün seni
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UMİT: Allah seninle olsun basarilarin devamini dilerim özel yasantina dikkat et etmeyenleri görmusundur bak o kadar sevilen Arda simdi ne halde Yusuf Yazici sana örnek olsun
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OKTAY GENÇ: Allah yolunu bahtını açık etsin. Başarılar . . .
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SARAY65: BÖYLE BİR FUTBOLCUYU 11 E SAT HEMDE 18 YAŞINDA. GİT 28 YAŞINDAKİ DİAGNEYİ 10 MİLYONA AL BU NASIL BİR ANLAYIŞ BU YÖNETİCİLER KENDİ ŞİRKETLERİNİDE BÖYLE YÖNETİYORLARMI
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