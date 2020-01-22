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Ozan Kabak: Bayern Münih'i reddettim, Schalke'yi seçtim

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke'de forma giyen Ozan Kabak kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Ozan Kabak, Bayern Münih'in yerine Schalke'yi seçme nedenini açıkladı.

22.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:07

Ozan Kabak, Bayern Münih'le transfer görüşmesi yaptıklarını ancak kendisine daha uygun olduğu için 04'ü tercih ettiğini söyledi.

Milli oyuncumuz Ozan Kabak, Cumartesi günü oynayacakları Bayern Münih maçı öncesi Sport Bild'de açıklamalar yaptı. Sezon başında Bayern Münih ile masaya oturduklarını söyleyen Ozan Kabak, "Transfer görüşmesi yaptık; ancak menajerim ve ben Schalke 04'te karar kıldık. Çünkü burada oynama şansım daha fazlaydı. Buranın konsepti benim için en iyi iyisiydi" diye konuştu.

"SCHALKE EN İYİ KARARDI"

Bayern Münih'le yaptıkları görüşme sonrası kendisini Stuttgart'a transfer eden Michael Reschke'nin de aralarında olduğu ekiple görüştüklerini kaydeden 19 yaşındaki oyuncu, "Benim gibi genç bir futbolcu için gelişim önemli. Daha çok oynamalıyım. Schalke benim için en iyi karardı" ifadelerini kullandı.

Sezon başında İtalya'dan da teklifler geldiğini kaydeden Ozan Kabak, "Ancak Schalke'ye imza atarak en doğru kararı verdim. Herkes bana destek veriyor ve yardım ediyor. Schalke benim için ikinci bir aile gibi" açıklamalarını yaptı.

"HAYALİM EN İYİSİ OLMAK"

Liverpool'lu Virgil van Dijk'in kendisini etkilediğini belirten milli oyuncu, mevkisinin en iyi isimlerinden biri olmak istediğini vurguladı ve "Hayalim dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olmak" dedi.

Takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini söyleyen Ozan Kabak, "Takım, geçen sezonu kötü geçirmiş olabilir. Ancak 'da en iyi 4, Avrupa'da da en iyi 20 kulüpten biri. Bazı seneler hariç Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki performansımızı sergilersek ve sıkı çalışırsak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz" diye konuştu.

Ozan Kabak: Bayern Münih'i reddettim, Schalke'yi seçtim

Bayern Münih, Ozan Kabak, Almanya, Schalke, Spor


HABER YORUMLARI (4)
ADINIZI YAZIN:ALLAH Sizlerle OLSUN. . Bizleri GURURLANDIRIYORSUNUZ. . !
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TÜRKÜN GÜCÜ:MERİH ÇAĞLAR VE OZAN ALLAHIN LÜTUFLARI
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FORZA BEŞİKTAŞ:Beşiktaşlıyım ama böyle gençleri avrupada gördükçe mutlu olmamak imkansız. . . ts fb gs farketmez. biz dışarıda dost içeride düşman olalım. ama ne olursa olsun. dışarıya hep güçlü görünmeliyiz. yoksa türk futbolu tamamen bitecek kavga etmekten. . .
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MİSAFİR:Aynen kardeşim hangi takımdan olursa olsun bunlar Türk futbolunun geleceğidir
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