Ozan Kabak: Bayern Münih'i reddettim, Schalke'yi seçtim

Ozan Kabak, Bayern Münih'le transfer görüşmesi yaptıklarını ancak kendisine daha uygun olduğu için Schalke 04'ü tercih ettiğini söyledi.

Milli oyuncumuz Ozan Kabak, Cumartesi günü oynayacakları Bayern Münih maçı öncesi Sport Bild'de açıklamalar yaptı. Sezon başında Bayern Münih ile masaya oturduklarını söyleyen Ozan Kabak, "Transfer görüşmesi yaptık; ancak menajerim ve ben Schalke 04'te karar kıldık. Çünkü burada oynama şansım daha fazlaydı. Buranın konsepti benim için en iyi iyisiydi" diye konuştu.

"SCHALKE EN İYİ KARARDI"

Bayern Münih'le yaptıkları görüşme sonrası kendisini Stuttgart'a transfer eden Michael Reschke'nin de aralarında olduğu ekiple görüştüklerini kaydeden 19 yaşındaki oyuncu, "Benim gibi genç bir futbolcu için gelişim önemli. Daha çok oynamalıyım. Schalke benim için en iyi karardı" ifadelerini kullandı.

Sezon başında İtalya'dan da teklifler geldiğini kaydeden Ozan Kabak, "Ancak Schalke'ye imza atarak en doğru kararı verdim. Herkes bana destek veriyor ve yardım ediyor. Schalke benim için ikinci bir aile gibi" açıklamalarını yaptı.

"HAYALİM EN İYİSİ OLMAK"

Liverpool'lu Virgil van Dijk'in kendisini etkilediğini belirten milli oyuncu, mevkisinin en iyi isimlerinden biri olmak istediğini vurguladı ve "Hayalim dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olmak" dedi.

Takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediğini söyleyen Ozan Kabak, "Takım, geçen sezonu kötü geçirmiş olabilir. Ancak Almanya 'da en iyi 4, Avrupa'da da en iyi 20 kulüpten biri. Bazı seneler hariç Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki performansımızı sergilersek ve sıkı çalışırsak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz" diye konuştu.