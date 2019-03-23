Ozan Kabak, Galatasaray'a Geri Dönebilir

Ozan Kabak için yapılan anlaşmada sürpriz bir madde olduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve sezon başında teknik direktör Fatih Terim'in forma şansı verdiği genç yetenek Ozan Kabak, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu.

Hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen genç stoper, Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Roma ve Manchester United gibi takımların talip olduğu söylenen Ozan, 11 milyon Euro karşılığında Almanya Ligi ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu.

GALATASARAY'A GERİ DÖNEBİLİR

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Alman ekibinde iyi bir performans gösteren milli futbolcu, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönebilir. Düşme potasında yer alan Stuttgart, 8 haftada hemen üstünde yer alan Schalke'yi geçemezse küme düşecek.

Alman ekibinin düşmesi durumunda Ozan eğer talip çıkmazsa kiralık olarak Galatasaray'a dönecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada, Ozan'ın Stuttgart'tan ayrılması durumunda "önceliğin" sarı-kırmızılı takıma verildiği ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıkan Ozan Kabak, gol ve asist katkısı üretemedi. Ara transfer döneminde katıldığı Stuttgart'ta 8 maça çıkan genç yıldız, 2 gollük bir performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.