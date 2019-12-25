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Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken, milli oyuncu Ozan Kabak antrenmanı ziyaret etti.

25.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:04 Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

, Süper Lig'in 17'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken, milli oyuncu Ozan Kabak antrenmanı ziyaret etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda beşe iki pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı.

Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

OZAN KABAK, FLORYA'DA

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerini Almanya'nın Schalke 04 takımında sürdüren milli oyuncu Ozan Kabak, sarı kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek teknik direktör Fatih Terim'e ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.



Galatasaray, Antalyaspor, Ozan Kabak, Spor

Kaynak: DHA

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