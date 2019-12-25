Haberler » Güncel » Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti - Haber

Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

25.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:15 Ozan Kabak, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
, Süper Lig'in 17. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda beşe iki pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Antrenmanda Şener Özbayraklı, Marcos Teixeira ve Mario Lemina takımdan ayrı özel program dahilinde sahada adaptasyon çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan sarı-kırmızılıların altyapısında yetişen ve kariyerini Almanya'nın Schalke 04 takımında sürdüren milli futbolcu Ozan Kabak, antrenmanı ziyaret ederek Fatih Terim'e ve eski takım arkadaşlarına başarılar diledi.
Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)

Antalyaspor, Galatasaray, Ozan Kabak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56   Güvenlik Politikaları Uzmanı Yarar: "Türkiye'nin son dönemde iki tane oyun bozan hareketi var" - Haber
18:56   Aydın'da oğlunu av tüfeğiyle öldüren baba hakim karşısına çıktı - Haber
18:55   Emniyetten yılbaşı öncesi AŞTİ'de huzur uygulaması - Haber
18:55   Şule Çet davasında gerekçeli karar açıklandı: "Cinsel saldırıyı gizlemek için öldürüldü" - Haber
18:54   Konya'da ev yangını: 1 yaralı - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 18:59:04