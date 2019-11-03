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Ozan Kabak gol attı, Schalke 04 kazandı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

03.11.2019 22:44Ozan Kabak gol attı, Schalke 04 kazandı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Augsburg'u 3-2 mağlup etti.
Bundesliga'da 10. haftanın kapanış maçında Schalke 04, Augsburg'un konuğu oldu.
Ev sahibi ekip, Daniel Baier'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 45'inci dakikada Stephan Lichtsteiner'in kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi.
Augsburg'da Alfred Finnbogason, 60. dakikada penaltıdan attığı golle takımını tekrar öne geçirdi: 2-1. Schalke 04, 71. dakikada Ozan Kabak ve 82. dakikada Amine Harit'in attığı gollerle maçı 3-2 kazandı.
Milli futbolcu Ozan Kabak, sezon başında transfer olduğu Schalke 04'te ilk kez gol sevinci yaşadı.

Spor

Kaynak: AA

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