20.06.2019 17:03
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Ozan Kabak için Stutgart'tan veda açıklaması

Adıo Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Ozan Kabak için ayrılık açıklaması geldi. Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, "Ozan'ın sözleşmesinde serbest kalma bedeli var ve bizimle kalmasını beklemiyoruz" dedi.

Galatasaray'dan 11 milyon euroya Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, kulübü ile geçirdiği ilk sezonda küme düşmesine rağmen Avrupa'nın büyük takımlarının dikkatini çekti.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Bundesliga'da 'En iyi çaylak oyuncu' ödülüne layık görülen 19 yaşındaki Milli stoper için açıklamalarda bulunurken Ozan'ın takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar açık bir dille söyledi.

"GERÇEKÇİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Genç oyuncu hakkında konuşan Mislintat, ''Ozan Kabak'ın sözleşmesinde serbest kalma maddesi var. Bir kulübün bunu ödemesini bekliyoruz ancak bu maddenin bir zamanı var. Sonsuza kadar aynı kalmayacaktır. Gerçekçi olmak zorundayız, Ozan'ın bizimle kalmasını beklemiyoruz.'' sözlerini kullandı.

GALATASARAY SATIŞTAN %15 PAY ALACAK

Ozan Kabak'ın serbest kalma maddesi olan 15 milyon euroya büyük bir takıma gitmesi beklenirken öte yandan Galatasaray, bu satıştan yüzde 15 pay kazanacak. Takımının küme düşmesini engelleyemese de gösterdiği performansla alkış alan Ozan ile Bayern Münih, Milan, Roma, Monaco, Schalke gibi takımlar ilgileniyor.

Ozan Kabak için Stutgart'tan veda açıklaması

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Galatasaray, Avrupa, Ozan Kabak, Spor

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