Haberler » Spor » Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04

Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04

Almanya Bundesliga 10'uncu hafta karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke 04, deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

03.11.2019 22:13Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04
Almanya Bundesliga 10'uncu hafta karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke 04, deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti.

WWK Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı Baier ve Lichtsteiner'in (KK) attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. 60'da Finnbogason'un penaltı golüyle öne geçen Augsburg'a yanıt 71'de Ozan ile Schalke'den gelirken, 82'de Harit maçın son golünü kaydederek skoru tayin etti: 2-3.Ozan Kabak müsabakaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. Ozan Kabak ayrıca bu maç ile birlikte Schalke 04 formasıyla Bundesliga'da ilk kez ilk 11'de yer aldı.



Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:02 MKE Ankaragücü'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı
23:58 Kadın tekvandocular Avrupa şampiyonu
23:52 Bayern Münih'te teknik direktör Kovac'ın görevine son verildi
22:35 Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
21:28 Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı!
19:39 Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi!
19:08 Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!
18:46 Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı!
18:31 Kart gören Sergen Yalçın yedek kulübesinde çılgına döndü!
17:56 Fenerbahçe, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
4.11.2019 00:43:03