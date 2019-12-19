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Ozan Kabak'ın golü Schalke'ye yetmedi

Bundesliga'nın 16. haftasında Schalke, Ozan Kabak'ın gol attığı maçta deplasmanda Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldı.

19.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:26

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında ile karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İlk yarısı 0-0 biten maçta Schalke, Ozan Kabak'ın 51. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Wolfsburg, Kevin Mbabu'nun attığı golle 82'de eşitliği sağladı. Golde Schalke kalecisi Schubert, tuttuğu topu elinden kaçırarak büyük bir hata yaptı.

AHMED KUTUCU KADROYA ALINMADI

Ozan Kabak, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika oynadı. Ahmed Kutucu ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Bu sonucun ardından Schalke puanını 29'a, Wolfsburg ise 24'e yükseltti.

Wolfsburg, hafta sonunda Bayern Münih'e konuk olacak. Schalke ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.

Ozan Kabak'ın golü Schalke'ye yetmedi

Ozan Kabak, Wolfsburg, Schalke, Spor


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