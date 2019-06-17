17.06.2019 16:32
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Ozan Kabak'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ve takımı ile küme düşen Ozan Kabak'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi ortaya çıktı. Adı Avrupa'nın devleri ile anılan Ozan Kabak'ın yakın zamanda transfer olması bekleniyor.

Devre arasında Almanya Bundesliga temsilcisi Stuttgart'a transfer olan ve gösterdiği performansla 'Yılın en iyi genç oyuncusu' seçilen Ozan Kabak'ın bu macerası da kısa sürebilir! Kicker'in haberine göre Ozan'ın sözleşmesinde sürpriz bir madde var...

Stuttgart'ın küme düşmesinin ardından ismi Bayen Münih, Arsenal, Manchester United ve Tottenham ile anılmaya başlayan Ozan Kabak'ın sözleşmesinde Temmuz'a kadar ayrılması durumunda 15 milyon euroya serbest kalma maddesinin olduğu bildirildi.

SCHALKE VE WEST HAM DEVREDE

19 yaşındaki A Milli yıldız için hem Almanya'dan hem de Avrupa'nın birçok yerinden teklifler geldiği, Schalke ile West Ham United'ın bu transferde öne çıktığı vurgulandı

Öte yandan Ozan Kabak'ın adının West Ham ile anılması İngiliz taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Galatasaraylı eski oyuncunun harika bir potansiyele sahip olduğu ve 15 milyon euroluk bonservis bedelinin onun için bir risk içermediği fikri paylaşıldı

Bundesliga'da yılın çaylağı seçilen Ozan Kabak, L'Equipe tarafından da dünyada 20 yaşın altındaki en iyi 50 futbolcu listesinde 24. sıradan gösterilmişti.

Ozan Kabak'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli ortaya çıktı

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Almanya, Ozan Kabak, Spor

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