Galatasaray, Ozan Kabak'ın Juventus'a Satışı İçin Anlaştı

Galatasaray'dan ilk transfer haberi Ozan Kabak'tan geldi. 18 yaşında olmasına rağmen Cim-Bom'un vazgeçilmezleri arasına giren Ozan için İtalyan devi Juventus ile ön protokol yapıldığı ortaya çıktı.

Bir süre önce sözleşmesinin uzatılması gündeme gelen Ozan Kabak için İtalyan ekibinin devreye girdiği ve Galatasaray ile anlaştığı belirtildi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Taraflar arasında yapılan görüşmede, Cim-Bom bu transfer karşılığında 10 milyon euro bonservis bedeli alacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar, Juventus'tan başka bir kulübe transferi durumunda bundan da pay alacak.

Devre arasında transfer yapmak için futbolcu satmak zorunda olan sarı-kırmızılıların maddi nedenlerden dolayı Ozan'ın satışını öne çektiği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın en iyileri arasında kendini gösteren Ozan'ın, Galatasaray ile 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyordu. Senelik 220 bin lira kazanan Ozan'a İtalyanların astronomik teklifte bulunduğu ancak genç futbolcunun, "Kulübüm ne derse o olur" yanıtını verdiği belirtildi.

TRANSFER PARASI OZAN'DAN GELDİ

Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak'ın satışından gelecek para ile devre arasında yapmayı düşündüğü takviyeleri gerçekleştirecek.

Özellikle forvet alma zorunluluğu bulunan sarı-kırmızılılar, satmayı düşündüğü Maicon, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda gibi isimlere bir türlü kulüp bulamamıştı.

13: Galatasaray formasıyla bu sezon başarılı işler yapan Ozan Kabak, 10'u lig, 3'ü de Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 13 karşılaşmada görev yaptı.