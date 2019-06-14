Ozan Kabak, Monaco ile anlaştı

Geçen sezon devre arasında 11 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki stoper Monaco ile anlaşma sağladı.

BONSERVİSİ İÇİN 13 MİLYON EURO ÖDENECEK

Takvim'de yer alan habere göre; Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Ozan kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Monaco'nun genç yıldızın bonservisi için 13 milyon euro ödeyeceği ifade ediliyor.

ALMANYA'NIN EN İYİ ÇAYLAĞI

Stuttgart formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atan Ozan Kabak, Bundesliga yönetimi tarafından 'sezonun en iyi çaylak futbolcusu' ödülüne layık görülmüştü.