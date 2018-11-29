29 Kasım 2018, 02:22
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Ozan Kabak: "Porto'yu Yenip..."

Ozan Kabak: "Porto

Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Ozan Kabak önemli açıklamalarda bulundu.



Şampiyonlar Ligi'nde Rusya deplasmanında  Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Ozan Kabak açıklamalarda bulundu.

" Porto'yu yenip..."

"Bu soğuk havada, yabancı bir iklimde maça iyi başladık aslında. Bu maçı alıp şanssızlığı bitirmek istiyorduk ama olmadı. Çok üzgünüz. İnşallah iç saha maçında Porto'yu yenip UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz."

Galatasaray,Lokomotiv Moskova,Ozan Kabak

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