Ozan Kabak: "Porto'yu Yenip..."

<br><br>Şampiyonlar Ligi'nde Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Ozan Kabak açıklamalarda bulundu.<br><br>'Porto'yu yenip...'<br><br>'Bu soğuk havada, yabancı bir iklimde maça iyi başladık aslında. Bu maçı alıp şanssızlığı bitirmek istiyorduk ama olmadı. Çok üzgünüz. İnşallah iç saha maçında Porto'yu yenip UEFA Avrupa Ligi'ne devam edeceğiz.'<br><br><div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div>