01.07.2019 22:21
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Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı

Ozan Kabak, Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı

Milli futbolcu Ozan Kabak, yeni takımı Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı.

Milli futbolcu Ozan Kabak , yeni takımı Schalke 04 ile ilk idmanına çıktı. Genç futbolcu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen Galatasaraylı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan transfer olduğu Bundesliga takımlarından Stuttgart'tan ayrılarak bir başka Alman ekibi Schalke 04 ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Ozan Kabak, yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Genç futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı. 19 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ozan Kabak , Schalke 04 , Spor

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