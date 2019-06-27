Ozan Kabak, Schalke'ye transfer oldu! Galatasaray'a kötü haber

Almanya Ligi'nde küme düşen Stuttgart'tan ayrılacak olan Ozan Kabak , Milan , Bayern Münih , Manchester United , West Ham United , Monaco ve Schalke 'den gelen transfer tekliflerinin ardından kararını verdi. Ozan Kabak, Schalke 04 'e imza atmayı seçti.

"OZAN KABAK, SCHALKE'Yİ SEÇTİ"

Alman basınından Bild 'in son dakikada olarak duyurduğu haberde, Ozan Kabak'ın gelecek sezon Schalke'de oynayacağını söylendi.

Bild'in haberinde Ozan Kabak'ın Schalke'yi seçmesiyle ilgili olarak "Ozan Kabak, kendisini Stuttgart'a getiren Michael Reschk'in şu anda Schalke'de görev almasından dolayı tercihini Schalke'den yana kullandı. Ozan, Bayern'de Boateng bilmecesinin çözülmesini beklemek istemiyor" ifadelerini yer verildi.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Geçen sezon devre arasında Galatasaray 'dan 11 milyon euroya Stuttgart'ın yolunu tutan 19 yaşındaki stoper için Schalke'nin 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Bu arada Ozan Kabak'ın, Almanya'da kalacak olması nedeniyle Galatasaray Kulübü, 750 bin euroluk yetiştirme bedelini alamayacak.