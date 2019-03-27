27 Mart 2019, 16:25
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Ozan Kabak, Sezon Sonu Bayern Münih'e Transfer Oluyor

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın sezon sonunda Bayern Münih'e transfer olacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı ekibin 11 milyon euro karşılığındaStuttgart'a sattığı Ozan Kabak için sürpriz bir transfer haberi yapıldı. Alman ekibi Stuttgart ile ara transfer döneminde sözleşme imzalayan milli yıldızın yeni adresini olarak dev kulübü gösterdiler.

SEZON SONU BAYERN MUNIH YOLCUSU

Almanya'nın köklü gazetelerinden Bild, Ozan Kabak'ın sezon sonunda Bayern Münih'e transfer olacağı iddia etti. Gazetede ayrıca genç yıldız ile ilgili 'Galatasaray'dan yapılan süper takviye, güçlü, hava toplarına hakim ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen kendine çok güveniyor." şeklindeki yorumlarda bulundu.

Ozan Kabak Bundesliga'da çıktığı 8 maçta 2 gole imza attı.

Galatasaray, Bayern Münih, Ozan Kabak, Spor



YORUMLAR (6)
NALKOPON: çok biyük paralar edicek ozan gs yazık etti bayern uyanıklık yaptı.bayern talip olsaydı ozan o paralara gitmezdi.....
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HUZUR: Aslan ozan önun açık kiskananlar sakiz patlatsin seker teyze gibi
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JOKER: Milli Takima niye alinmadi
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LEWANDOWSKİ: gel kardeşim bekliyorum
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OZİ: zaten bayern aldı ozanı 1 sene oynattı sene sonu kadrosunda olucak..
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