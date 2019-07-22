Haberler» Spor» Haber

Ozan Kabak sezonun ilk maçında yok

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 2 Temmuz'daki antrenmanında sol ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak'ın, sezonun ilk maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi. Ozan Kabak'ın, Drochtersen ile 10 Ağustos'ta yapılacak Almanya Kupası 1. tur maçını kaçıracağı öğrenildi.

22.07.2019 11:28 Ozan Kabak sezonun ilk maçında yok

Alman Bild gazetesinin haberine göre; küme düşen Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olan ve yeni sezon hazırlıkları sırasında sol ayağına aldığı darbeyle sakatlanan 19 yaşındaki Ozan Kabak'ın sahalara dönüşü uzayabilir.

ALMANYA KUPASI MAÇINDA YOK

Daha önce 2 ya da 3 haftalık tedavinin ardından takıma katılacağı açıklanan Ozan Kabak'ın 4 hafta daha mavi-beyazlılardan uzak kalabileceği belirtildi. Ozan'ın, Schalke 04'ün 10 Ağustos'ta Almanya Kupası 1'inci Turu'nda Drochtersen ile deplasmanda yapacağı maça yetişemeyeceği kaydedildi.

Genç futbolcunun ayrıca 17 Ağustos'ta Schalke 04'ün deplasmanda Mönchengladbach ile oynayacağı sezonun ilk maçında da forma giyemeyebileceği belirtildi.

Dinamo BükreşDinamo Bükreş'in hocası Eugen Neagoe maç sırasında kalp krizi geçirdi!

Sivasspor, Alper PotukSivasspor, Alper Potuk'tan haber bekliyor

Galatasaray transferde durmuyor! Son hedef FredGalatasaray transferde durmuyor! Son hedef Fred

ÇinÇin'den Jailson için 8 milyon euroluk teklif!

Kaynak: DHA
Schalke 04, Ozan Kabak, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:23   Erdemli Belediyesi'nden Muay Thai eğitimi
13:22   Dinamo Bükreş Teknik Direktörü Eugen Neagoe maç esnasında kalp krizi geçirdi
13:21   Final maçının ardından evlilik teklifi
13:20   Amed Sportif Faaliyetler'de 5 futbolcu beğenildi
13:20   Medipol Başakşehir'in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos...
13:20   Menemenspor'un gözü Kone'de
13:16   Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Viktoria Plzen (Çekya)-Olympiakos...