Ozan kabak: tekrar milli davet alırsam, benim için büyük onur olacak

Temel ELCİVAN - DUİSBURG - Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 Kulübü'nde forma giyen ve uzun süren sakatlığının ardından yeniden sahalara dönen Ozan Kabak, "Artık herhangi bir ağrım-sızım kalmadı, hiçbir problem yok. Futbola zorunlu ara vermemeyi arzu ediyorum, çünkü sakat oturup maç izlemek çok kötü" dedi.

Genç yıldız oyuncu Ozan Kabak, Schalke 04 Kulübü'nün resmi internet sitesine verdiği röportajda önemli konu başlıklarına değindi.

"HOCAM WAGNER'İN SÖZLERİ, SCHALKE'YE GELİŞ KARARIMDA ETKİLİ OLDU"

Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner ile iletişimi kendisine sorulduğunda Ozan Kabak, "Uzun zaman oynamamama rağmen, hoca bana itimadını göstererek Paderborn maçında bana forma şansı verdi ve resmi olarak ilk kez Schalke 04'ün formasını giydim. Benim için çok önemli bir andı. Hoca, çalışmalarımdan çok memnun olduğunu söyledi. İlk antrenmanda bugüne kadar hocam David Wagner ile çok iyi bir iletişim halindeyiz. Stuttgart'tan Schalke'ye transferimde, hoca ile yaptığımız konuşma benim için çok önemliydi ve kararımda çok etkili olmuştu. Sonrasında daha iyi olabilmem için bana sürekli tavsiyelerde bulunuyor. Ben de her zaman bu tavsiyeleri antrenmanlarda uygulamaya, göstermeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Schalke taraftarı ile aran nasıl" sorusuna Ozan Kabak, "Taraftarlar ilk günden itibaren çok yakınlık gösterdiler, bana hep Schalke'nin bir parçası olduğumu hissettiriyorlar. Schalke taraftarının bana çok iyi bir duygu verdiğini hissediyorum" yanıtını verdi.

"KULÜP TESİSLERİNDE İSTEDİĞİM HER ŞEYİ ALMANCA SÖYLEYEBİLİYORUM"

Evi ve ailesi ile ilgili sorulara da yanıt veren genç oyuncu, "Şanslı bir şekilde çabucak ev bulabildim. Kulüp tesislerine uzak olmayan bir yerde ev buldum ve kendimi iyi hissediyorum. Evde, annemle birlikte kalıyoruz. Son zamanlarda babam ve kardeşlerim beni ziyarete geldiler. Benim durumumdan hepsi çok memnunlar. Gelsenkirchen'in yer aldığı Ruhr havzasını da çok beğeniyorlar" diye konuştu.

Takım arkadaşları Ahmed Kutucu, Suat Serdar ve Levent Mercan ile birlikte vakit geçirdiğini söyleyen Ozan Kabak, "Onlarla dışarıda da sürekli kontaktayız. çoğu zaman birlikte yemek yiyor, sohbet ediyoruz. Arkadaşlar, Almancayı öğrenmemde katkı sunuyorlar. Almanca konuşmam her gün çok daha iyi duruma geliyor, kulüp tesislerinde söylemek istediğim her şeyi söyleyebiliyor, çok şeyi de anlayabiliyorum. Bu sadece Almanca kursu ile değil, takım arkadaşlarımın da katkısıyla oluyor" dedi.

"ŞENOL HOCA İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

A Milli Futbol Takımı ile görüş bildiren Ozan Kabak, şunları söyledi: "Milli takımın eylül maçları sırasında, daha yeni sakatlıktan çıkmış, takımım Schalke 04'te ise bir iki antrenmana ancak çıkabilmiştim. Hem kendi hocam David Wagner, hem de milli takım hocalarının kararıyla Schalke'de kalıp antrenmanlara devam etmem istenmişti. Gelecek Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadroları henüz açıklanmadı. Şenol hoca ile sürekli iletişimdeyim, bana sürekli durumumu soruyor, biliyorum ki benim yolumu iyi bir şekilde takip ediyor. Yeniden davet edilirsem, benim için büyük bir onur olur. Ülkemin milli takımının formasını tekrar giymek mutluluk ve büyük onur verir."

Yarın Bundesliga'da oynanacak olan RB Leipzig - Schalke 04 maçı ile ilgili olarak ise Ozan Kabak, "RB Leipzig de, bizim gibi sezona yeni teknik direktörle başladı. Bana göre Bundesliga'nın en iyi takımlarından biri Leipzig. Ama bizim antrenörler Leipzig'i gözlem altına alarak, bize ne yapmamız gerektiğini anlatacaklardır" ifadelerini kullandı.