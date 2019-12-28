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Ozan Kılıçoğlu yuvaya döndü

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, Sivas'ın yetiştirdiği genç yeteneklerden Nevşehir Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki santrafor Ozan Kılıçoğlu'nu renklerine bağladı.

28.12.2019 11:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:12 Ozan Kılıçoğlu yuvaya döndü
TFF 2. Lig takımlarından Belediyespor, Sivas'ın yetiştirdiği genç yeteneklerden Belediyespor forması giyen 28 yaşındaki santrafor Ozan Kılıçoğlu'nu renklerine bağladı.

Ara transfer çalışmalarını hızla sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Nevşehir Belediyespor'da forma giyen Sivaslı santrafor oyuncusu Ozan Kılıçoğlu ile anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yönetimin isteği, doğrultusunda transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, önceki gün Sivas'a gelerek kulüp yöneticileri ile görüşme yaptı.

Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu Kompleksinde kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan kulübe imza attı.

İmza töreninde konuşan Ozan Kılıçoğlu, "Yeniden bu ailenin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübe daha önce de hizmet verdim. Yeniden burada olmak beni mutlu ve gururlu hissettiriyor" diye konuştu.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanımız Harun Budaklı ise, Ozan'a başarılar dileyerek; "Ozan'ı yeniden kulübümüze transfer ettiğimiz için mutluyuz. Beraber nice zaferlere" dedi.

Ozan Kılıçoğlu, 1 buçuk yıllık aranın ardından tekrar Sivas Belediyespor forması giyecek. - SİVAS

Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kılıçoğlu, Nevşehir, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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