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Ozan Tufan'a Premier Lig kapısı şimdilik kapalı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan'ın peşinde Leicester City ve Crstal Palace var. Ancak genç oyuncunun Premier Lig'e transferinde büyük bir engel bulunuyor.

20.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:30

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan gerek kulübü gerekse A Milli Takım'da ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 24 yaşındaki orta sahayı izleyenler arasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile bir diğer İngiliz ekibi Crystal Palace da var. İki kulüp de Ozan'ı izlemesi için gözlemcilerini hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takım'ın maçlarına gönderiyor. Ancak Ozan'ın Premier Lig'de forma giymesinin önünde çok önemli bir engel var.

GEÇEN SEZONUN KAYBI VAR

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'nin FIFA'da 32. sırada olması sebebiyle, yabancı bir futbolcunun İngiltere'ye transferi için 'Milli takımlarının son iki sene içerisinde yaptığı maçların %75'inde oynamaları veya kadroda bulunmaları mecburiyeti' var. 24 yaşındaki oyuncu 2019 yılında milli takımdaki formuyla alkış aldı. Ancak bir önceki sezon hem form durumu hem de yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yoktu. Ozan gelecek sezon Fenerbahçe dışında bir takımı tercih edecekse bu İngiltere dışında bir ülke olacak gibi görünüyor.

Ozan Tufan EURO 2020 Eleme Grubu'nda oynanan 10 maçın 8'inde görev yaptı. 6 maça ilk 11 başlarken, 560 dakika sahada kaldı ve bir de gol attı.

CİĞERCİ: BANA İNANAN KULÜBÜ BIRAKMAM

Fenerbahçe yönetimi iç transfer görüşmelerini sürdürürken, Tolga Ciğerci'nin de adı gündeme geldi. 1+1 yıllık sözleşmesi olan ve opsiyonu sarı-lacivertli kulüpte bulunan oyuncu, "Benim başka bir yere gitme niyetim yok zaten. Boş sözleşmeye imza atmaya hazırım. Bana inanan ve güvenen bir kulübü bırakıp hiçbir yere gitmem" diye konuştu.

Premier LigPremier Lig'e VAR güncellemesi geliyor

Ozan Tufan'a Premier Lig kapısı şimdilik kapalı

Leicester City FC, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor


HABER YORUMLARI (1)
ÖMER:Tolga ya helal olsun vefa budur işte ozan ise kendisine verilen şansları bol keseden harcamış birisi ayrıca istikrar sağlayamıyorlar gitmesi fenerin hayrına olur.
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