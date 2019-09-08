Ozan Tufan attı sosyal medya yıkıldı!

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu beşinci maçında sahasında Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 yenerek grupta ikinci sıradaki yerini korudu.

Maç sonrası konuşan Ozan Tufan, "Ben, kendime ve vücuduma, saha içindeki oyunuma daha iyi konsantre oluyorum. İnşallah daha iyi olacak benim adıma da. Gördüğünüz gibi farklı bir Ozan var ama tek bir maçla değerlendirmemek lazım." dedi. Son dakikada gelen gol sonrası ise sosyal medyada Ozan Tufan fırtınası esti.

İşte o tweetler: