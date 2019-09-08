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Ozan Tufan attı sosyal medya yıkıldı!

A Milli Takımımız, Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Son dakikada gelen gol sonrası sosyal medya resmen yıkıldı.

08.09.2019 11:52

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu beşinci maçında sahasında Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 yenerek grupta ikinci sıradaki yerini korudu.

Maç sonrası konuşan Ozan Tufan, "Ben, kendime ve vücuduma, saha içindeki oyunuma daha iyi konsantre oluyorum. İnşallah daha iyi olacak benim adıma da. Gördüğünüz gibi farklı bir Ozan var ama tek bir maçla değerlendirmemek lazım." dedi. Son dakikada gelen gol sonrası ise sosyal medyada Ozan Tufan fırtınası esti.

İşte o tweetler:

Ozan Tufan attı sosyal medya yıkıldı!

Ozan Tufan, Andorra, Spor

YORUMLAR (5)
ADINIZI YAZIN: hani nerde fenerli oyuncu kelimesi agriniza mi gidiyor demesi fenerbahcelim demesi söyleyin turkiye
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KARA KARTAL: Ne alaka şaka mısın milli formayı giyen herkes bizim için aynıdır
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ES ES: Olmadı şenol hoca. Andorra nın kapanacağı belliydi. Formsuz yedek cenk in yanına ekstra bir forvet almamak skandal. Bir sürü forvet var ligde. Mesela Gsli adem formda ve kapalı dafanslarda gol atabiliyor. Abdulkadir in yokluğunda bu tip maçta neden emre mor yok? Genç takımda 40 yaşına gelmiş 15 dk oyanayabilen emre nin ne işi var? Bu kadar genç oyuncu varken.Luce nin genç ve ümit veren takım mirasını harcama hocam. Yusufun harika ortası ve doğru yerde olan ozan ın golü olmasa tam bir skandal olacaktı. Şenol hoca yabancı sayısı ike ve diğer takımla rla uğraşmayı bırakmalı. Yoksa bence yazık olacak.
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FBLİ ARKADAŞ: Neden forvet gol atamadı demek ki yanlış bir şey ler var. 40 yaşında emre nin ne işi var kırmızı görecekti hakem veremedi baskıdan. Cenk formsuz. Adem veya başkası. Fbli varsa forvet yaz bilelim. Takıma alternatif forvet şart (en iyisi burak ama sakat)
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FBLİ: Hangi takimmi tuttugun o kadar belliki, ademide forvet yerine koyuyorsan helal sana
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