Ozan Tufan'dan, derbi sonrası Halil Umut Meler'e tepki: Buraya iyi niyetle gelmemiş

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken sarı-lacivertli ekibin kaptanı Ozan Tufan maçın ardından hakem yönetimini eleştirdi.

Ozan Tufan'ın açıklamaları şöyle;

"Gelsin hakem bir şeyler söylesin. Gelip o bir şeyler söyleyecek. Maçın başından sonuna kadar Serdar'a ve bana sarıyı çıkaracağım deyip müdahale ettirmiyor. Serdar defans oyuncusu. Böyle yaparak, rakibe müdahale etmesinin önüne geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Burada yener yenilirsin önemli değil. Hakemin iyi niyetle gelmesi lazım. TFF'nin yetkilisi Galatasaray kazandı diye video çekiyor. Buraya gelen bu insanların hakkını yemeyecekler: Ceza da alabilirim umurumda değil."

"ÖMER BAYRAM BİLE 'HAKEM İYİ NİYETLE GELMEMİŞ' DEDİ"

"Futbol çok farklı bir yere gidiyor. Çok yazık. Benim dudağım kanıyor, suratıma vuruyor bir şey yok. Art arda 8 faul veriyor ve size iyi niyetliyim diyor. Çok net söylüyorum. Halil Umut Meler buraya iyi niyetle gelmedi. Fenerbahçe'ye çok değişik şeyler yapılıyor. Burada olmayacak şeyler oluyor, burada bir tarih var bu tarihi yok ettiler: Burada sahada futbol yok. Ömer Bayram bile hakem iyi niyetli gelmemiş diyor. Çok yazık. Çok özür dilerim. Buraya gelen taraftarlara bunu yaşattığımız için. Futbol yok."

HASAN ALİ: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Hasan Ali Kaldırım ise şu ifadeleri kullandı: ''Ozan gereken her şeyi söyledi. En az bir kaç tane daha kırmızı kart çıkması lazım. Buraya da mecburiyetten geldik: Bu bahane değil. Çok üzgünüz.''