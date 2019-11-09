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Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a tepki

Fenerbahçe'nin evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Ozan Tufan'ın tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

09.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:53

Ülker Stadı'nda oynanan maçta 'nın gollerini 37. dakikada Khalili ve 56. dakikada Ben Youssef atarken, ev sahibi 'ye galibiyeti getiren golleri ise 6. ve 44. dakikalarda penaltılardan Vedat Muriqi ve 59. dakikada Serdar Aziz kaydetti.

YANAL'DAN ORTA SAHAYA UYARI

Fenerbahçe'nin kazandığı maçta Ersun Yanal futbolcuları sık sık uyardı. Özellikle orta sahada bulunan Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi yanına çağırarak taktik veren Yanal'ın bu hareketi sonrası Ozan Tufan'dan tepki geldi.

OZAN TUFAN'I ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Milliyet'in haberine göre;Özellikle hücumla orta saha arasında yaşanan kopukluklar sonrasında Ozan Tufan, maçta 2 gol atan Vedat Muriqi'e kızdı. Hatta Ersun Yanal'a da bu durumu anlatan 24 yaşındaki orta saha, iyice sinirlendi.

Ersun Yanal'ın verdiği tepkilere çok sinirlenen Ozan Tufan'ı takım arkadaşları zor sakinleştirdi.

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Ozan Tufan'dan Ersun Yanal'a tepki

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Kasımpaşa, Spor


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