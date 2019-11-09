Ozan Tufan'dan Ersun Yanal paylaşımı geldi

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile Teknik Direktör Ersun Yanal'ın tartıştığı iddia edilmişti. Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden çıkan haberleri yalanlamıştı.

Fenerbahçe Kulübü, alınan galibiyetin ardından yapılan haberi hem yalanladı hem de tepki gösterdi. Yapılan açıklamadan kısa bir süre sonra ise Ozan Tufan'dan paylaşım geldi. Milli futbolcu resmi Twitter hesabından Ersun Yanal ile gol sevinci fotoğrafını paylaşarak çıkan haberlere bir nevi yanıt vermiş oldu.

İşte Ozan Tufan'ın paylaşımı: